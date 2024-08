Lazio, dal Porto al Twente: tutto sulle avversarie in Europa League

TUTTOmercatoWEB.com

Il sorteggio di Montecarlo ha parlato. Ecco le otto avversarie della Lazio nella prima fase di Europa League: Porto, Ajax, Real Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nizza e Twente. Le date delle sfide verranno ufficializzate nelle prossime ore, ma intanto si può fare un primo bilancio sul percorso che attende la squadra di Baroni.

PORTO - Sicuramente la più forte dell'elenco. Con la fine dell'era Conceicao, sulla panchina dei Dragoes oggi siede Vitor Bruno. Una squadra sempre temibile e ben messa in campo che non gode di grandissime individualità, ma con grande qualità tecnica specialmente dalla metà campo in su. Il club portoghese sta provando in queste ore a chiudere il colpo Nehuen Perez dall'Udinese. I precedenti della Lazio contro il Porto in competizioni europee non sono felicissimi. Eliminazione nel 2003 in semifinale di Coppa Uefa, 4-1 al Do Dragao e 0-0 a Roma, e altra sconfitta nel doppio confronto del 2022 ai sedicesimi di Europa League.

AJAX - Lazio in trasferta all'Amsterdam Arena, in uno stadio che trasuda storia e tradizione. La squadra allenata dall'italiano Farioli è all'inizio del suo percorso e ancora in costruzione. Tra i lancieri milita l'ex Juventus Daniele Rugani, accostato anche alla Lazio in diverse sessioni di mercato, Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool di Klopp. Nessun precedente in gare ufficiali tra le due squadre, solo confronti in amichevole.

REAL SOCIEDAD - La peggiore da prendere in seconda fascia. Squadra forte, ormai stabilmente nelle zone nobili della classifica di Liga e guidata dal 2019 dalle idee di Imanol Alguacil. In estate ha perso due pezzi importanti come Le Normand e Merino, ma resta una compagine di tutto rispetto. Da tenere d'occhio ovviamente Oyarzabal, match winner della finale dell'ultimo europeo. In rosa anche l'ex Roma Sadiq.

BRAGA - Un'altra portoghese sul cammino della Lazio, questa volta in casa. Nessun precedente con la Lazio, tanti con le italiane specialmente negli ultimi anni (Fiorentina, Roma e Napoli). Ha chiuso l'ultima Liga Portugal al terzo posto dietro a Porto e Benfica. Punti di riferimento della squadra Joao Moutinho e Bruma.

LUDOGORETS - Campioni di Bulgaria nella passata stagione faranno visita ai biancocelesti. Precedenti da dimenticare anche in questo caso. Eliminazione dai sedicesimi di Europa League nel 2014 per la Lazio di Reja. Sconfitta 0-1 all'Olimpico e pareggio 3-3 nella gara di ritorno con marcatori Keita, Perea e Klose.

DINAMO KIEV - Qui i precedenti finalmente sorridono. La Dinamo ha chiuso quarta l'ultimo campionato, affronterà la Lazio in campo neutro ad Amburgo. Quattro confronti in passato tra le due squadre e tutte vittorie per la squadra capitolina. Doppio successo ai gironi di Champions del 99/2000 e pareggio più vittoria agli ottavi di Europa League del 2017/18 con Inzaghi in panchina.

NIZZA - Squadra interessante e ricca di volti conosciuti. In rosa c'è Dante, capitano ed ex difensore del Bayern Monaco, Boga, ex Sassuolo e accostato negli scorsi giorni alla Roma, Clauss, esterno ex Marsiglia che piaceva anche alla Lazio, Moukoko, talento classe 2004 di proprietà del Borussia Dortmund, e Ndombelé, campione d'Italia con il Napoli. Due precedenti e due vittorie per i biancocelesti ai gironi di EL del 2017/18. All'Olimpico 1-0, in Francia 3-1 per battere la compagine allora guidata da Balotelli.

TWENTE - Altra trasferta olandese nel cammino. Quinta forza dell'ultima Eredivisie, pochi calciatori conosciuti ma sempre una partita e un ambiente ostico. In attacco c'è Sam Lammers, con un passato in Italia tra Atalanta, Sampdoria ed Empoli. Un solo precedente ma in amichevole e con Sarri in panchina. Vittoria per 1-0 a domicilio con gol di Ciro Immobile.

Pubblicato il 30/08 alle 16.15