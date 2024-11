Lazio | Pedro eterno, è in vetta a una speciale classifica: il dato

La stagione di Europa League della Lazio è partita magnificamente e questo è agli occhi di tutti, en plein nelle prime 4 partite e vetta raggiunta in solitaria. Con 11 gol fatti la squadra capitolina è il terzo miglior attacco dell' intera competizione, con le grandi prove corali della squadra che stanno mettendo in luce specialmente le qualità di Pedro. Il 37enne spagnolo sta dando prova di quanto sia ancora un giocatore di caratura internazionale, 3 gol e 2 assist nelle sue 4 titolarità, con l'ultima di queste contribuzioni che è valsa 3 punti in quella che è stata, probabilmente, la partita di cartello dell'ultima giornata della competizione. L'ex Chelsea è primo nella speciale classifica gol + assist della competizione a quota 5. Nessun calciatore ha raggiunto tale risultato e nelle statistiche di Fbref.com è in vetta. In questa speciale classifica è in compagnia dei compagni di squafta Valentin Castellanos e Fisayo Dele-Bashiru. L'argentino non è più una sorpresa, ormai già praticamente in doppia cifra in stagione per somma di Gol+Assist, nonostante in Europa due apparizioni siano avvenute a gara in corso, l'attaccante sta dimostrando di aver voglia di rendersi utile alla causa in qualunque modo gli venga chiesto. Il nigeriano è una piacevole novità perché, seppur non trovando lo stesso spazio dei compagni, è a quota un gol e due assist nella competizione. Nella speciale classifica Pedro è primo a 5, mentre a quattro troviamo un lungo elenco che comprende Yunus Akgün (Galatasaray), Brian Brobbey (Ajax), Christian Eriksen (Manchester Utd), Kenneth Taylor (Ajax), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Václav Černý (Rangers), Mika Godts (Ajax), Samu Omorodion (Porto). Castellanos e Dele Bahiru completano la top ten.