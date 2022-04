Lazio-Sassuolo, la Nord ricorda Guerini: lo striscione all’Olimpico - FOTO

Lo scorso 21 marzo avrebbe compiuto 20 anni, ma un tragico incidente stradale lo ha fatto volare in cielo troppo presto. Il 24 marzo 2021 Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio, se n'è andato lasciando un vuoto incolmabile nell'ambiente biancoceleste. Guero continuerà a vivere nel cuore di tutti e i tifosi non perdono l'occasione per ricordarlo. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Sassuolo, in Curva Nord è stato esposto lo striscione: "Ciao Guero i numeri dieci rimangono sempre i numeri dieci".