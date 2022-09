Midtjylland - Lazio: le istruzioni per raggiungere l'MCH Arena

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Giovedì 15 settembre alle ore 18.45 è in programma il secondo appuntamento della Lazio per quanto riguarda la fase a gironi di Europa League: il match contro il Midtjylland segue l'esordio vincente contro il Feyenoord che ha invogliato tanti laziali a recarsi in Danimarca per spingere la squadra. Pochi minuti fa, sul sito ufficiale della società biancoceleste è stato pubblicato un comunicato con le istruzioni necessarie per arrivare comodamente e velocemente all'MCH Arena.

"La S.S. Lazio comunica ai propri sostenitori che saranno presenti alla trasferta in Danimarca, come arrivare allo stadio MCH Arena HERNING dal centro città:

- linea autobus n.6 dalla stazione di Herning a MCH Arena Herning; dallafermata dell'autobus si arriva allo stadio in 5 minuti a piedi".

In allegato, sono stati anche pubblicati gli orari di partenza e di arrivo degli autobus.