Sturm Graz, Schnegg: "Non dobbiamo avere paura della Lazio"

Sono giorni di duro lavoro, gestione delle forze ma anche di molta pressione in vista della ripresa del campionato. La pausa Nazionali ha portato ai rispettivi allenatori di poter dedicare più tempo agli allenamenti, anche se con una rosa prettamente ristretta. Non solo la Serie A, perché riprendono il via anche le sfide europee. Tra queste, la Lazio volerà in Europa League direzione Austria per la 3° giornata contro lo Sturm Graz. Come riporta la rivista tedesca sportiva Kicker.de, David Schnegg ha avuto modo di esprimersi sulla sfida contro i biancocelesti. Dopo un anno piuttosto sfortunato in Italia con il Venezia e il Crotone, il terzino sinistro è tornato in Austria quest'estate. "Mi sono ambientato molto rapidamente nel club, la squadra mi ha aiutato molto", ha affermato David. "Mi hanno accolto bene sin dall'inizio. L'avvio di stagione non è stato così facile per la squadra, ma tutto sommato si può dire che è stato un buon inizio per me e per i miei compagni.

LAZIO - In campionato, lo Sturm è attualmente a soli quattro punti dalla capolista che è il Salisburgo e si trova ora al terzo posto.Schnegg si è espresso nel corso dell'intervista anche sulla Lazio: "Sarà molto importante portare in campo i nostri punti di forza e rimanere fedeli ai nostri principi. Dobbiamo cercare di mettere in pratica ciò che ci dice l'allenatore e giocare senza paura degli avversari. ll mese di ottobre sarà davvero intenso. Sarà importante per noi concentrarci da una partita all'altra e pensare sempre completamente alle partite in arrivo". In programma, per gli austriaci, c'è la trasferta di Wiener Austria questa domenica 2 ottobre e che sta a segnare l'inizio di un intenso ottobre.