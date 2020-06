FORMELLO - Lazio, Inzaghi concede un giorno di riposo alla squadra

Soddisfatto dell'intensità dei suoi ragazzi in campo, Simone Inzaghi ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra. I ritmi saranno serrati dalla ripresa in poi, meglio approfittare ora e non caricare troppo di lavoro i calciatori in questo periodo. La Lazio avrà la giornata libera domani e si ritroverà quindi a Formello venerdì, poi sabato è prevista la seduta all'Olimpico.

PRIMAVERA - Stop definitivo ai campionati. Classifiche cristallizzate

Atalanta - Lazio, Biava: "Sarà una sfida spettacolare. Cambi? Entrambe hanno rose complete"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 17-06 alle 19.00