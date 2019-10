FORMELLO - Lazio, quanto turnover: otto cambi, chance Cataldi

FORMELLO - Rifinitura sotto la grandine. Il maltempo si scatena ad allenamento in corso, quando cominciano le prove anti-Rennes. Simone Inzaghi pensa a otto cambi rispetto alla formazione vista domenica con il Genoa. Strakosha, Acerbi e Immobile gli unici che dovrebbero essere confermati nel blocco iniziale. Turnover abbondante per la seconda partita di Europa League. La difesa sarà la stessa scelta per l’esordio in Romania: Vavro e Bastos ai lati dell’instancabile Acerbi. Doppio avvicendamento sulle fasce con Lazzari a destra (Marusic è squalificato per altri due turni) e Jony a sinistra al posto di capitan Lulic.

ROTAZIONI. In mezzo potrebbero rifiatare tutti e tre: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. La vigilia lancia Cataldi in regia con Parolo e Berisha ai suoi lati. Davanti la coppia Immobile-Caicedo. Adekanye l’alternativa offensiva in panchina. Correa non si è allenato in gruppo a causa di un affaticamento al flessore della coscia sinistra. Potrebbe farcela per Bologna.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Luiz Felipe, Patric, Milinkovic, Luis Alberto, Lulic, Adekanye. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 02-10 alle 13.10