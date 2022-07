AURONZO GIORNO 0 - È il momento della Lazio: la città si colora di biancoceleste - FOTO

La piccola cittadina immersa nelle Dolomiti è pronta ad accogliere la Lazio per il quindicesimo anno consecutivo. Il ritiro sta per iniziare...

Il lago di Santa Caterina, le bellissime montagne circostanti, il cielo azzurro e il prato verde dello stadio Zandegiacomo sono pronti a diventare la cornice di un altro splendido quadro estivo. Per il quindicesimo anno consecutivo, Auronzo di Cadore è pronta ad accogliere la Lazio per il ritiro estivo. Le strade si colorano di bianco e celeste, striscioni, bandiere e festoni tingono le vie della meravigliosa cittadina veneta che sta per raccontare un altro pezzo importante della storia recente di questo club. Il sole splende alto, ma la temperatura è perfetta. Niente caldo torrido di Roma, ma un leggero freschetto piacevole tipo di queste zone. "Il clima ideale per giocare a pallone" direbbe qualcuno e la Lazio sarà qui a breve proprio per questo. La squadra di Sarri arriverà nel tardo pomeriggio sulle Tre Cime di Lavaredo per iniziare a macinare chilometri in vista della nuova stagione. Previsto un bagno di folla per Immobile e compagni pronti a dare il via al secondo capitolo della gestione del Comandante. Prove tattiche, test atletici, sorrisi, foto, autografi e tanto altro ancora. L'attesa è quasi terminata. Si apre il sipario del ritiro estivo biancoceleste, impreziosito dal verde incontaminato di Auronzo di Cadore.