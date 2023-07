AURONZO GIORNO 3 - Lazio, Immobile-day. Colloquio con Sarri a fine allenamento - FT&VD

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO 18.59 - Termina il secondo allenamento di Ciro Immobile. Il capitano si ferma a colloquio con Sarri e Martusciello, prima di lasciare il campo accompagnato da cori e applausi dei tifosi, ricambiati da un saluto.

AGGIORNAMENTO 18.51 - Immobile scatena le risate di Martusciello. Il capitano della Lazio, dopo non aver ricevuto la sfera da Casale, si è girato verso di lui urlando: "Mannaggia a te Casale!".

AGGIORNAMENTO 18.29 - Non mancano, anche nella seduta pomeridiana, i cori per Immobile. nel momento di passaggio da un esercizio a un altro, dagli spalti si alza il coro 'olè olè olè, Ciro, Ciro'.

AGGIORNAMENTO 18.09 - Nel corso dell'esercitazione tecnico-tattica, Immobile ha realizzato la sua prima rete con un piazzato semplice sul primo palo.

AGGIORNAMENTO 17.55 - Inizia la seconda seduta del ritiro per Immobile che, insieme ai compagni, sta svolgendo le esercitazioni tecniche sul campo adiacente al principale.

AGGIORNAMENTO 17.40 - C'è grande attesa per l'ingresso in campo di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio è pronto per dare il via alla sua seconda sessione di allenamento, questa incentrata sul lavoro tecnico.

AGGIORNAMENTO 12.20 - Al termine dell'allenamento, prima di rientrare in camera, Immobile si è fermato con i tifosi presenti davanti l'hotel per regalare loro foto e autografi.

AGGIORNAMENTO 11.15 - Termina il lavoro tattico per gli attaccanti, che ora fanno rientro negli spogliatoi. Prima di uscire dal campo, però, Immobile si ferma a colloqui con Sarri. Il suo rientro negli spogliatoi è poi accompagnato da cori, applausi e un tifoso che ha approfittato della sua vicinanza agli spalti per dirgli: "Ciro, non ci deludere!".

AGGIORNAMENTO 11.11 - Ancora in gol Immobile: tre gol per lui. Il capitano prima riceve dal compagno e realizza un gran gol a incrociare, poi sfrutta un'indecisione della difesa e batte ancora Furlanetto. Tanti gli applausi dagli spalti per il bomber, seguiti dal consiglio di un tifoso: "Questi gol non li fai in Arabia!".

AGGIORNAMENTO 10.57 - Primo gol di Immobile del suo ritiro durante le prove tattiche. Il bomber biancoceleste è al centro delle attenzioni di Sarri, sempre pronto a dargli indicazioni.

E' iniziato il primo allenamento di Ciro Immobile sotto le Tre Cime di Lavaredo. L'attaccante biancoceleste, arrivato ieri sera in hotel dopo le consuete visite mediche svolte a Roma, oggi è sceso per la prima volta in campo in questo sedicesimo ritiro di Auronzo, accolto da applausi e cori da parte dei tifosi laziali.