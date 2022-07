AURONZO GIORNO 8 - Lazio, la seduta pomeridiana: Immobile toglie la ragnatela dall'incrocio

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore

AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Si chiude l'esercitazione sulle palle inattive e con essa anche la seduta pomeridiana. In nove rimangono in campo per i tiri in porta. Tra loro Milinkovic, Luka Romero, Basic, Marcos Antonio e Felipe Anderson. Tra i pali si alternano Adamonis e Furlanetto. Il nuovo acquisto Romagnoli si ferma sotto la tribuna per firmare autografi. Con lui anche Milinkovic e Gila.

AGGIORNAMENTO ORE 18.47 - E' il momento delle palle inattive. Punizioni dalla tequarti abbastanza defilate. Sul pallone Basic e Felipe Anderson. Sarri comanda la sua linea difensiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18:41 - Raddoppio dei rossi. Immobile riceve spalle alla porta, si gria e di interno destro incastra il pallone sotto l'incrocio. Tolta la ragnatela dalla porta dello Zandegiacomo. Fischia Sarri. La partitella soi chiude così.

AGGIORNAMENTO ORE 18:38 - Altri tre cambi per il Comandante. Dentro Kiyine, Raul Moro e Patric per Akpa Akpro, Pedro e Romagnoli.

AGGIORNAMENTO ORE 18:32 - Pedro rifinisce, Felipe Anderson conclude. Botta sottola traversa che sorprende Adamonis.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Piccola pausa e cambi per il mister. Dentro Akpa Akpro, Romero e Casale per Kiyine, Raul Moro, Patric. Romagnoli e Casale per la prima volta in coppia insieme.

AGGIORNAMENTO ORE 18.22 - Inizia la partitella a campo ridotto. Porta mobile a centrocampo. Le due squadre.

Rossi: Maximiano, Hysaj, Gila, Acerbi, Radu, Milinkovic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Celesti: Adamonis, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Kiyine, Marcos Antonio, Luis Alberto, Raul Moro, Cancellieri, Zaccagni

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - In quattro lavorano a parte nel campetto adiacente. Si tratta di Bertini, Marinacci, Ruggeri e Kamenovic. Nel frattempo, sul campo principale, palla magistrale di Milinkovic per Immobile che salta Maximiano e deposita in rete. applausi dalla tribuna.

AGGIORNAMENTO ORE 18:13 - Sarri inverte le squadre. Attaccano i rossi con una novità. Dentro Acerbi al posto di Gila.

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - Attacco contro difesa per la squadra di Sarri. per il momento attaccano i celesti e difendono i rossi. Il ritmo qui allo Zandegiacomo rispetto alla prima settimana di ritiro si è alzato notevolmente.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Calciatori in campo dopo il riscaldamento. Solita divisione in due gruppi per Maurizio Sarri in vista della solita esercitazione di pressing e la partitella.

Rossi: Hysaj, Casale, Gila, Radu, Milinkovic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Celesti: Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Kiyine/Akpa Akpro, Marcos Antonio, Luis Alberto, Raul Moro/Romero, Cancellieri, Zaccagni

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Tutta la squadra nel campetto adiacente a quello principale per la fase di riscaldamento. Torello, tecnica inividuale e qualche esercizio di atletica prima dell'ingresso sul prato dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Portieri in campo. Al lavoro con Grigioni Furlanetto, Maximiano e Adamonis. Non c'è Alia che ha fatto rientro a Roma. Il suo futuro è lontano dalla Lazio.

Lo Zandegiacomo riapre le porte per l'allenamento pomeridiano. In vista il solito allenamento con il pallone e qualche partitella. C'è grande curiosità per vedere all'opera i nuovi arrivati, Gila, Romagnoli e Casale, con il resto del gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.46 - Subito dopo i tiri in porta. In dieci si fermano a calciare: Bertini, Pedro, Kiyine, Basic, Raul Moro, Marcos Antonio, Cancellieri, Luka Romero, Felipe Anderson e Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Si chiude l'allenamento mattutino con una sfida di traverse da metà campo vinta da Raul Moro, l'unico a cogliere il legno.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Tocca a centrocampisti e attaccanti che, dopo le foto con i bambini del Summer Camp e la parte atletica, passano sul campo principale. Solita esercitazione per il mister sul pressing e la conclusione a rete. Nessun assente. Sempre Marcos Antonio e Cataldi in regia, Ciro e Cancellieri prime punte. Pedro, Felipe Anderson e Luka Romero a destra. Alia e Furlanetto tra i pali.

AGGIORNAMENTO ORE 11:13 - I difensori lasciano il prato dello Zandegiacomo tra gli applausi dei tifosi che acclamano i nuovi arrivati: "Grande Alessio! Daje Gila!". Per loro previsto adesso allenamento in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 11:01 - Sarri chiede di aumentare il ritmo ai suoi difensori: "Ora velocizza, ora velocizza". Poi mischia le carte, adesso Gila centro sinistra e Casale a destra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:52 - Sarri osserva e pilota la sua difesa a suon di urla. Il tecnico sembra piuttosto soddisfatto.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Il mister prova subito due nuovi acquisti in coppia. Casale sul centro sinistra e Gila a destra. Terzini Hysaj e Radu.

AGGIORNAMENTO ORE 10:48 - A difendere la porta per l'esercitazione difensiva c'è Luis Maximiano che si alterna con Adamonis.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Difensori al lavoro sul campo principale. Sarri schiera due linee difensive a quattro. La prima composta da Hysaj, Patric, Romagnoli e Marusic. La seconda con Lazzari, Ruggeri, Acerbi e Marinacci. Il Comandante in un secondo momento mischia le carte e lancia anche Gila, Casale e Radu.

AGGIORNAMENTO ORE 10.42 - In campo anche Alia e Furlanetto che raggiungono mister Grigioni e i due compagni di reparto.

AGGIORNAMENTO ORE 10.31 - Dentro anche i portieri. Adamonis e Maximiano pronti per il riscaldamento con Grigioni. Applausi convinti dalla tifoseria biancoceleste per il nuovo arrivato.

AGGIORNAMENTO ORE 10.27 - Ecco Romagnoli! Il nuovo acquisto della Lazio fa il suo ingresso allo Zandegiacomo, tra l'ovazione del pubblico, con il resto dei difensori che si sistemano sul campetto adiacente per la fase di riscaldamento. Prima però le foto con i bambini del Summer Camp. Tutti presenti, anche il nuovo arrivato Gila. Out Kamenovic.

AURONZO - Dopo una notte intensa e chiusa come meglio non si poteva, è tempo di tornare subito al lavoro. Questa mattina è in programma la solita seduta d'allenamento per i biancocelesti che avrà inizio, come di consueto, intorno alle 10:30. C'è grande attesa tra i tifosi qui ad Auronzo per i nuovi acquisti Romagnoli, Gila e Maximiano che, arrivati nella notte sotto le Tre Cime di Lavredo, saranno presenti allo Zandegiacomo. Per loro previsto un allenamento differenziato, almeno per questa mattina. Già oggi pomeriggio potrebbero essere a disposizione completa di Sarri e allenarsi con il resto dei compagni.

Pubblicato il 13-07