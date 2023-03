Bologna - Lazio, Hysaj: "Rimango fino alla fine anche senza gamba. Il derby..."

Al termine di Bologna - Lazio, Hysaj è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita, scherzando anche con il suoe x compagno del Napoli, Ghoulam: “All’inizio Ghoulam mi ha rubato il posto (ride, ndr). Oggi è stata una bella botta, conoscendomi rimango fino alla fine anche con una gamba, mi sarei levato ma stavo abbastanza bene, ho cercato di aiutare la squadra. Rispetto allo scorso anno siamo cresciuti moltissimo, stiamo lavorando e combattendo dietro e avanti tutti insieme. E’ bello saper non prendere gol, ci dà fiducia. Lo sai bene che nel calcio quanto è importante. Derby? Non ci vogliono tanti giorni per prepararla. Ognuno di noi la sente tanto, sarà una partita bella, nessuno arriverà con altre cose in testa o stanco. Dobbiamo però prima pensare alla Conference League. Ghulam, se tu mi dai 7 alla prestazione io ti do 8 per il vestito”.

Elseid Hysaj è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il Bologna sta giocando benissimo, ha metto in difficoltà tante squadre forti. Non siamo contentissimi, però abbiamo portato un punto a casa senza prendere gol. Difficoltà maggiore? È una bella squadra, compatta anche dietro. Non ci hanno lasciato grande spazio, non trovavamo facilità tirare o a entrare dentro l’area. Sta messa bene in campo e può sempre metterti in difficoltà”.

"Cosa manca? Manca qualcosa, però dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. Prendere gol è tanta roba, i nostri attaccanti sono forti, presto si sbloccheranno e vinceremo le partite. Conference? Sono tutte sfide difficili, possiamo farle diventare noi facili. Giochiamo fuori, conosciamo i loro punti forti ma anche le debolezze”.

Pubblicato l'11/03