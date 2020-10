Bruges - Lazio, Tare: "Situazione surreale, aspettiamo le verifiche dei tamponi"

Prima del fischio d'inizio del match tra Bruges e Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds biancoceleste Igli Tare: "Stiamo vivendo in una situazione surreale. Dobbiamo pensare positivo e sperare che stasera chi giochi tiri fuori il meglio. Correa? Il Tucu può dare di più ed è molto importante, anche nella prima gara è stato fondamentale in tante occasioni come l'assist per il primo gol. Anche lui sa di poter fare di più ma è fondamentale per la nostra squadra. Acerbi? Da quando faccio il calciatore non ho mai visto una forza della natura come lui, alla sua età vive per il calcio ed è un punto di riferimento per il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo. Tamponi? Abbiamo avuto situazioni simili in passato in cui dobbiamo aspettare le verifiche dei tamponi, venerdì tireremo le somme sulla situazione. Szoboszlai? Mi fa piacere che il ragazzo sia cresciuto tantissimo".