Calciomercato Lazio, Giroud ha rifiutato il rinnovo con il Chelsea

Possibile svolta nel caso Olivier Giroud. L'attaccante francese, che durante il calciomercato invernale era stato vicinissimo all'approdo alla Lazio, stando a quanto riporta Tuttosport, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo fattagli pervenire dal Chelsea. L'intenzione è quella di cambiare aria per giocarsi le sue chance di partecipare all'Europeo con la Francia nel 2021. Con i "Blues" infatti, è dietro nelle gerarchie ed è riuscito ad accumulare pochi minuti di gioco. Lazio e Inter rimangono alla finestra, potrebbero darsi battaglia in estate per assicurarsi il suo cartellino a parametro zero.

