Calciomercato Lazio, Muriqi ha superato le visite mediche: si attende l’annuncio

CALCIOMERCATO LAZIO - Procede senza intoppi il trasferimento di Vedat Muriqi al Maiorca. Dopo aver trovato l'accordo tra le due società, il calciatore kosovaro ha lasciato la Capitale ed è partito direzione Spagna. Dopo due stagioni deludenti con la maglia della Lazio, il centravanti ex Fenerbahce andrà a giocarsi le sue carte in Liga. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso per una cifra vicina al milione e diritto di riscatto fissato a 12. Una volta arrivato in città, il calciatore ha svolto e superato le visite mediche di rito con il suo nuovo club. In queste ore si erano diffuse voci, che avevano creato il panico nella tifoseria laziale, che volevano addirittura l'annullamento del trasferimento con Muriqi che sarebbe potuto rientrare in biancoceleste. In realtà non c'è stato nessun problema. L'annuncio ufficiale è dietro l'angolo e arriverà domani, ultimo giorno di calciomercato, da parte di entrambe le società.

Pubblicato ieri alle 21:45