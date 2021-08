Calciomercato Lazio, Tare su Kostic: "Sorpresi dall'Eintracht, non vogliono trattare..."

Un vero e proprio intrigo, una situazione che sta tenendo in sospeso il mercato della Lazio in queste ore. Filip Kostic sì o no? La situazione sembra ormai delineata, perché sulla questione è intervenuto direttamente il ds della Lazio, Igli Tare, che alla Bild ha dichiarato: "Sono rimasto sorpreso che ora, da Francoforte, si dica che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo del cartellino. Fino a poco fa, la situazione mi sembrava diversa. Non ho avuto l'impressione dai colloqui che abbiamo avuto che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Noi, come Lazio, saremmo anche disposti a negoziare nuovamente sul prezzo. Ma non si è arrivati ​​a questo. Sei o sette giorni fa ho già informato Markus Krösche che volevamo prendere Kostic. Ci è stato poi chiesto di fare un’offerta scritta. Lo abbiamo confermato via e-mail, come richiesto. Poi è stato pubblicamente dichiarato che non c’era nessuna offerta”. Le dichiarazioni di Tare non sembrano lasciare molti spiragli per un nuovo affondo. Vero che il mercato riserva sempre sorprese, ma è possibile che ora la Lazio si concentri su Zaccagni per regalare a Sarri il rinforzo richiesto.



Pubblicato ieri alle 20:35