Compleanno Lazio, Lotito e Immobile in Vaticano: udienza dal Papa dopo una lettera...

Claudio Lotito e Ciro Immobile in udienza dal Papa. Un'udienza privata concessa a seguito di una lettera spedita dal presidente della Lazio al Pontefice in occasione dei 121 anni della nascita del club. Il patron, accompagnato dalla sua famiglia e dall'attaccante della Nazionale, è stato ospite in Vaticano, dove si è tenuta un'udienza privata, concessa proprio da Bergoglio. Tema della lettera la centralità della famiglia, soprattutto in questo momento caratterizzato dalla pandemia mondiale, e i doveri del padre nei confronti dei propri figli, proprio nell'anno dedicato a San Giuseppe. “Un gesto di grande attenzione e sensibilità del Santo Padre, che ha voluto formulare alla squadra e a tutta la grande famiglia laziale gli auguri per il 121 anniversario della sua fondazione”. Queste le parole con le quali il Presidente Claudio Lotito ha commentato l’incontro con Papa Francesco. “Si chiude così un percorso ideale iniziato con i festeggiamenti del 9 gennaio 2020 a Castel Sant’Angelo - ha aggiunto Lotito -, che oggi ha avuto il suo riconoscimento dal Santo Padre, che ha trovato il tempo e le parole per esprimere personalmente la propria vicinanza alla società, esaudendo così, da tifoso appassionato di calcio, il desiderio di tanti tifosi biancocelesti”. Al Santo Padre è stato donato da parte del Presidente un folder con i francobolli che celebrano i momenti più significativi della storia della società e la maglietta della squadra con la scritta “Papa Francesco 1”.