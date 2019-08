Lazio, alla ricerca dell'attaccante perfetto: i nomi in lista

Terzo attaccante cercasi. La Lazio vuole regalare a mister Inzaghi una punta che abbia feeling con il gol, che possa farsi spazio tra le difese avversarie facendo valere un fisico imponente. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i nomi che circolano dalle parti di Formello sono veramente tanti. Ma quale di questi, alla fine, sarà il prescelto? Difficile dirlo. Sicuramente in cima alla lista l’allenatore piacentino ha appuntato Petagna. Operazione complicata per la cifra che si dovrebbe sborsare. Eppure, il rapporto con la Spal è ottimo: l’operazione Murgia - Lazzari lo dimostra. Inoltre, gli estensi dovrebbero in caso riuscire a sostituire in tempi brevi il bomber: si è parlato di Babacar ormai separato in casa del Sassuolo. C’è poi, in casa Lazio, da sbloccare la situazione esuberi: per raccogliere qualche milione e intavolare l’eventuale trattativa per Petagna, sarà necessario piazzare Wallace e Durmisi.

GLI ALTRI - La pista Llorente si complica sempre di più, anche perché l’attaccante è ormai entrato in orbita Napoli e Inter. Le cifre sono proibitive, se le concorrenti dovessero mollare la presa, allora la Lazio potrebbe tentare l’affondo. Tra l’altro, domani gli agenti del calciatore si incontreranno a Castel Volturno con i partenopei. Da non scartare l’ipotesi di un prestito da qualche club di Serie A, pronto a fornire ai biancocelesti un profilo che già conosce le dinamiche del nostro campionato. Lotito ha ottimi rapporti con Preziosi, e nel Genoa un nome su tutti potrebbe interessare al club capitolino: Antonio Sanabria. I liguri sembrano essere intenzionati a trattenerlo, ma è un nome che già da questa primavera ha cominciato a circolare dalle parti di Formello. C’è poi Simeone in uscita dalla Fiorentina, anche lui potrebbe essere profilo interessante da portare a Roma. Hassan rispecchia invece in pieno le caratteristiche ricercate da Inzaghi: alto 1.91, lo chiamano l’ibra egiziano. Ha collezionato un bottino di 11 gol in 22 presenze con l’Olympiacos Atene, poi è rientrato dal prestito. Di proprietà dello Sporting Braga, è controllato dalla Gestifute e Mendes potrebbe portarlo nella Capitale proprio dopo aver piazzato Wallace. Cerca casa anche Mitroglu, 31 anni, in prestito gli ultimi 6 mesi al Galatasaray dal Marsiglia. Ha rifiutato il Lecce ma non è intenzionato a rimanere in Francia. Felipe Avenatti potrebbe dire la sua. L’ex Ternana e Bologna ha messo a segno 15 gol nella scorsa stagione con lo Standard Liegi: un vero gigante, alto 1.96. Nel Celtic si sta mettendo in mostra Odsonne Edouard, classe ’98. Altri nomi in lista potrebbero essere quelli di Cosgrove, bomber dell’Aberdeen, Gaich, argentino del San Lorenzo, e Roman Yaremchuk del Gent.

