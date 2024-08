Lazio, chiusa la campagna abbonamenti: il dato ufficiale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa la campagna abbonamenti 2024/2025 'One faith, one passion' della Lazio. Secondo quanto pubblicato dalla società biancoceleste sul proprio profilo X, il dato ufficiale riporta 26mila tessere vendute. Domenica 18 agosto inizierà ufficialmente la stagione con l'esordio contro il Venezia. Da lunedì 12 avrà inizio la vendita dei tagliandi per la gara dopo tutti gli abbonamenti staccati.

Pubblicato il 10/08