Lazio, Correa: "Ora dobbiamo battere il Rennes, oggi prova di gruppo" -VD

Al termine della partita fra Lazio e Cluj Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Vogliamo sperare nella qualificazione fino all’ultimo. Dobbiamo vincere contro il Rennes, siamo contenti per la vittoria di stasera. Oggi hanno giocato tantissimi ragazzi che hanno avuto poco minutaggio e hanno fatto bene. Questo è importante per il gruppo. Jony è un calciatore di grande qualità, lo conosco bene. Io lo cerco e lui mi cerca, ci conosciamo. Ha giocato bene Adekanye, sono contento per lui, è un bravo ragazzo e ci teniamo tutti. Adekanye è un ragazzo che sta imparando tanto, lui ci tiene e uno come lui, viste le tante partite, ci servirà. Il mio gol? Si tratta di una giocata difficile. Ora devo migliorare e continuare a fare bene per aiutare i miei compagni”.

Correa è poi intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Ci crediamo fino alla fine, abbiamo avuto un paio di partite sfortunate e oggi volevamo vincere. Lo abbiamo fatto, c'è ancora qualche speranza. Non penso ai miei obiettivi personali, penso ad aiutare la squadra la domenica e poi si vede. Non so cosa mi manchi, cerco di migliorarmi ogni giorno e di fare bene le cose. Prima o poi arriverà tutto. Inzaghi a volte mi riprende sul ruolo di attaccante, io ero più esterno o trequartitsta. Parto sempre da dietro, a volte mi insegna qualcosa sui movimenti da attaccante. Cambio look per la Juventus? Non lo so, speriamo di vincerla con qualsiasi capello (ride, ndr). Sicuramente vincendo domenica saremmo più in avanti, loro pensiamo alla vittoria e poi agli altri allenamenti. Crediamo nell'Europa, andremo a fare la guerra con il Rennes. L'Argentina? Ho tantissima voglia, sono giovane, la Nazionale argentina è una delle più forti. Devo fare al meglio qui per essere convocato".

Pubblicato ieri alle 23:11