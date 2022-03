Lazio, da Sarri alla Selección: Luka Romero vuole prendersi la scena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'ascesa di Luka Romero. E' stata una settimana importante per il talentino della Lazio che, prima ha fatto il suo esordio nel derby e poi è stato convocato da Scaloni con l'Argentina. Prima chiamata in nazionale maggiore per il classe 2004 che adesso sogna anche la prima apparizione nei prossimi due impegni contro Venezuela ed Ecuador. In biancoceleste stra trovando sempre più spazio. Nelle ultime gare Sarri lo ha preferito a Raul Moro e Cabral. Contro la Roma 20 minuti abbondanti per il giocatore più giovane ad aver debuttato in Liga che è entrato con la voglia di spaccare il mondo e dimostrare tutto il suo valore. Il numero 18 è stato uno dei pochi a salvarsi in un pomeriggio nero per la Lazio. Adesso si allena con il suo idolo di sempre Lionel Messi. Sembra un sogno ma non lo è. Il futuro è tutto di Luka Romero.

Pubblicato il 23/3