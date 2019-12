Lazio, De Martino: "Il nostro un grande progetto. Alziamo ancora l'asticella"

Il giorno della vigilia di Natale, il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per fare gli auguri ai tifosi biancocelesti, tornando sulla recente conquista della Supercoppa Italiana: "La differenza con la Juve l'ha fatta la famiglia: noi siamo più uniti rispetto a loro. La Lazio ha qualcosa in più, qualcosa che abbiamo creato negli anni. Io fino a qualche anno fa non potevo andare in giro senza essere insultato, non per colpa del tifoso ma per l'influenza che aveva la stampa. Nel frattempo però noi e la presidenza abbiamo continuato ad investire e a credere nel nostro progetto. Mi dispiace che in questi anni abbiamo fatto doppia fatica, perché i problemi personali di alcuni hanno fatto sì che la Lazio avesse più aspetti contro che a favore".

CRESCITA COSTANTE: "L'importante è alzare sempre l'asticella. E la Lazio lo sta facendo: la dirigenza ha sempre cercato di migliorare la squadra e continua a farlo. Attraverso questo atteggiamento si raggiungono i risultati importanti".

IL PROGETTO LAZIO: "Qui c'è chi ci ha messo il cuore. Abbiamo creduto nel nostro progetto, siamo stati i primi ad aprire la radio ufficiale del club e tante altre cose. Abbiamo raggiunto risultati importanti attraverso l'impegno e il sudore. I tifosi possono criticare quando il giocatore fa male, ma non si devono far condizionare dalle voci di altri media che cercano solo di distogliere l'attenzione da quanto di buono stiamo facendo".

INZAGHI: "Simone è un ragazzo come noi, cresce in questo club e insieme a noi. E' nato a Piacenza ma è praticamente romano, è lazialissimo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e non devo dirli io. Col presidente hanno un rapporto speciale, così come ce l'ha con me e tutta la dirigenza. Questo è uno dei nostri segreti".

LA RIPRESA: "Il prossimo 30 dicembre, alle ore 15:00, la squadra svolgerà un allenamento a porte aperte, aspettiamo tutti i tifosi laziali che vorranno scambiare gli auguri con la squadra.​​​​ Poi dall'1 gennaio si comincerà a preparare la sfida col Brescia".

LOTITO: "Lui è sempre presente, sta sempre lì a motivare giocatori e collaboratori. Non ci vedo nulla di nuovo quando mette la sua forza dirompente in tutto quello che fa. Noi che lavoriamo tutti i giorni con lui, non ci stupiamo di questo".

LA RIVISTA DI GENNAIO: "Stiamo ultimando la rivista di gennaio, una rivista speciale con la Supercoppa protagonista. Stiamo seleziondo le immagini più belle, ma posso dire che sarà un numero davvero speciale. Stiamo lavorando anche su un docufilm che uscirà anche in inglese perché ce lo hanno richiesto da diversi paesi".

BUON NATALE: "Auguri a tutti i tifosi biancocelesti: quelli che sono più lontano, quelli che hanno fatto lo sforzo di venire fino a Riyad, quell che sono diventati della Lazio in questi ultimi giorni. Ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto la dirigenza, perché rappresentano la benzina che ci permette di andare avanti. Grazie a chi interviene in radio, grazie alla mia redazione e i collaboratori. Grazie a chi vi dà quotidianamente notizie sulla Lazio, mettendo la famiglia al secondo posto".

Juve - Lazio, il discorso di Lotito nello spogliatoio

Le vacanze dei giocatori della Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 24.12 alle ore 12.45