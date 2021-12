Lazio - Empoli, sospesa la vendita dei biglietti: il comunicato

Le nuove disposizioni del governo per arginare i nuovi contagi da Covid-19 hanno coinvolto anche il mondo del calcio. E' stato deciso di ridurre nuovamente la capienza degli stadi, passando dal 75% al 50% con la modalità "a scacchiera". In seguito a queste decisioni la Lazio ha comunicato che la vendita dei tagliandi per la partita contro l'Empoli, in programma il 6 gennaio alle 14:30, è stata sospesa.

IL COMUNICATO - "La S.S. Lazio comunica di aver bloccato al momento la vendita dei tagliandi inerenti la gara del 6 gennaio con l'Empoli, in attesa delle disposizioni dettagliate del nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri. Comunicheremo al più presto la partenza della vendita".

Pubblicato ieri alle 12:05