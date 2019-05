Lazio, Mauri sul ritorno: "Notizia infondata, smentisco categoricamente"

L'ex capitano della Lazio, Stefano Mauri, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la voce circolata nelle ultime ore in merito a un suo ritorno in società. Mauri non sarà il vice del ds Tare, ecco le sue parole: “Tutte le notizie uscite sono completamente infondate, sono stato a Formello giovedì a salutare i ragazzi come faccio spesso, quasi ogni 2 mesi. Ho parlato con Inzaghi ed era presente anche Lotito, ma non abbiamo discusso di un futuro insieme. Smentisco categoricamente ogni notizia uscita sul mio ruolo da ds come aiutante di Tare. Se in futuro dovesse esserci una chiamata la valuterò, ad oggi però non c'è assolutamente nulla".

SCUDETTO 1915, ALTRA PROVA A SOSTEGNO DELLA LAZIO

ESCLUSIVA LLSN, LAZIO SU LOFTUS-CHEEK

TORNA ALLA HOMEPAGE