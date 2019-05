Lazio, Il Messaggero: "Mauri torna come assistente di Tare"

Una rivoluzione estiva è prevista in casa Lazio. C’è aria di rinnovamento. Non solo per quanto concerne il campo ma anche nell’area tecnica. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Stefano Mauri verrà inserito nell’organigramma biancoceleste. Il suo ruolo? Direttore sportivo. Il presidente Lotito ha individuato in Mauri il giusto profilo per affiancare Igli Tare nel lavoro da ds. L’ex capitano della Lazio, che ha superato l’esame da direttore sportivo a dicembre 2017, dovrebbe avere un ampio raggio d’azione e delle competenze specifiche. Una novità che ovviamente viene accolta con entusiasmo nell’ambiente biancoceleste: l’arrivo di Mauri servirà anche a rafforzare i rapporti tra società e spogliatoio, un lavoro che è stato già avviato con successo da Angelo Peruzzi.

