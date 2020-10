Lazio, occhio all'infermeria: il punto in vista della Champions

Tempi stretti, serrati tra una partita e l'altra. Dopo il successo ritrovato in campionato, riecco la Champions League. Il Bruges è lontano soli tre giorni, Simone Inzaghi comincia a riflettere sulle scelte di formazione con un occhio rivolto all'infermeria. Le rotazioni finora sono state condizionate dai problemi fisici che hanno colpito la rosa in questo inizio di stagione. Milinkovic stamattina ha svolto un lavoro differenziato con Lazzari, poi rispetto all'ex Spal (tornato in campo ieri dopo lo stop rimediato in nazionale) ha aggiunto le esercitazioni tecniche con il pallone. Il Sergente verrà valutato nelle prossime 48 ore, era stato colpito duro all'anca con il Borussia Dortmund. Ci ha provato per il Bologna, il provino effettuato la mattina stessa del match non è andato a buon fine. Sentiva ancora dolore.

INFERMERIA. Sotto osservazione Escalante, inserito all'Olimpico nei minuti finali del primo tempo e poi sostituito al 79'. Inzaghi nel post-gara ha parlato di "problemino fisico". Il centrocampista aveva ripreso ad allenarsi coi compagni soli pochi giorni fa, la speranza è che non abbia riportato un nuovo guaio muscolare. Si attendono le due sedute che precederanno la partenza per il Belgio per fare il punto della situazione. Anche Marusic e Leiva, cambiati a un soffio dall'intervallo, hanno stretto i denti per rispondere presente contro il Bologna (stando sempre alle dichiarazioni del tecnico biancoceleste). Il montenegrino si era fermato con l'Inter per un problema alla caviglia, il brasiliano è sembrato affaticato nei primi 40' di gioco. La ripresa a Formello è fissata per domani. Intanto stamattina durante la seduta di scarico sono rimasti di nuovo a riposo Strakosha e Cataldi, sono in dubbio per la prossima sfida di Champions.

Pubblicato il 25/10