Lazio - Parma, Muriqi: "Periodo complicato, ma ora mi sono sbloccato"

Vittoria sofferta della Lazio che conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo 2-1 il Parma allo stadio Olimpico. Decisiva l’autorete di Colombi al 90’ scaturita da un colpo di testa di Muriqi dopo i gol di Parolo e Mihaila. Al termine della sfida, ai microfoni della Rai, l'attaccante kosovaro ha parlato così: "Sono molto felice per i quarti di finale, è il mio primo gol e ovviamente sono felice. Devo continuare così e fare sempre meglio".

Muriqi ha parlato anche a Lazio Style Channel: "Sono felice che la squadra si sia qualificata ai quarti, poi sono contento anche del primo gol, decisivo. Sono stato sfortunato con i due infortuni, il Covid, non ho fatto la preparazione con la squadra, non era facile per me fare 90’, ho fatto un percorso differente dagli altri. Ho avuto grande appoggio però da tutti e ora sto raccogliendo i frutti. La squadra è forte, ha grandi qualità, stasera l’abbiamo dimostrato. Sono un attaccante, è chiaro che se non segno perdo un po’ di fiducia. Ora abbiamo una partita difficile contro il Sassuolo, pensiamo alla squadra e poi alle situazioni personali. Io sono pronto per dare il meglio di me, continuiamo a vincere. Ringrazio tutti, grazie per i complimenti, mi sono stati vicini, mi hanno aiutato in questo periodo. Ora spero di segnare tanti gol visto che mi sono sbloccato".

Pubblicato 21/01/21