Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il dato aggiornato

Prosegue la campagna abbonamenti della Lazio "One faith, One passion", ripaerta da martedì 20 agosto per un totale di 600 abbonamenti disponibili in Curva Nord e in Curva Maestrelli. Come appreso dalla nostra redazione a oggi sono 27.500 le tessere sottoscritte con i tifosi che avranno tempo fino fino alle 23:59 di giovedì 22 agosto per acquistare il proprio abbonamento prima della chiusura definitiva.

Pubblicato il 21-08