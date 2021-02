Lazio, Radu spera nel recupero per la Champions: si attende l'esito dei controlli

Sarà una corsa contro il tempo per il recupero di Stefan Radu, almeno per quanto riguarda la gara di sabato contro la Sampdoria. Il romeno è stato fermato da un fastidio agli adduttori prima del match contro l'Inter e le sue condizioni restano da valutare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il giocatore si sottoporrà ai consueti esami strumentali, Inzaghi vuole recuperarlo almeno per la Champions. Martedì prossimo all'Olimpico arriverà il Bayern Monaco e il numero 26 farà di tutto per scendere in campo. Anche in campionato però il mister deve far fronte a una vera e propria emergenza nel reparto arretrato vista la squalifica di Hoedt. Ad oggi gli unici arruolabili sono Acerbi, Musacchio e Patric oltre a Parolo e Armini. Si attende l'esito dei controlli clinici, in base a quelli verrà presa la decisione migliore.