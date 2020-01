Lazio - Sampdoria, Immobile: "Piedi saldi a terra, io guardo quelle dietro"

Un 5-1 che non ammette repliche. Una Lazio incantevole, che fa stroppiciare gli occhi, tanto quanto il suo goleador principe: quel Ciro Immobile autore di una tripletta (23 in campionato). Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante biancoceleste ha commentato con entusiasmo la vittoria contro la Sampdoria: "Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. Eravamo consapevoli che non sarebbe stato semplice. Sono orgoglioso dei miei compagni, mi mettono sempre nella condizione di fare bene. L'importante è continuare così, fare sì che si tengano i piedi saldi bene a terra: ce lo ripetiamo sempre. Siamo felici per i nostri tifosi che si stanno divertendo. Scudetto o Champions League? Io fisso gli occhi sui 10 punti in più da Roma e Atalanta. Se a 7-8 partite siamo lì, perché non provare a crederci? Ma per ora l'obiettivo è la Champions. I 36 gol di Higuain? Sicuramente un record molto bello. È difficile, ma con questi compagni e con questa gente si può andare lontano. Già sto pensando alla partita di martedì contro il Napoli che è importantissima".

Pubblicato il 18/01 alle 17:10