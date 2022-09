Lazio, Sarri a rischio squalifica: oggi il verdetto sul gesto fatto a Marroccu

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Termina la sesta giornata di Serie A come arriva il verdetto del Giudice Sportivo. Oggi sarà una giornata particolare in casa Lazio per quanto avvenuto allo scadere della partita contro l'Hellas Verona. A bordo campo gli animi tra la panchina biancoceleste e dei gialloblù si sono accesi tanto da portare a uno scontro tra Sarri e Marroccu. Da giorni sta girando sui social la foto in cui il tecnico toscano alza il dito medico nei confronti del diesse del Verona. Tutto risolto però, come ha spiegato Sarri in conferenza stampa nel post partita: "Ho avuto la sensazione che mi avesse fatto un gesto per dirmi 'mettiti a sedere', poi a fine partita ci ho parlato e ho scoperto di aver frainteso e ci abbiamo riso su”. Nonostante i due si fossero già chiariti, l'arbitro Irrati a fine partita ha convocato sia Mau che Marroccu.

SANZIONE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oggi si esprimerà il Giudice Sportivo e solo così si saprà se il tecnico sarà sanzionato (e in che termini). Non è ammessa la prova tv, quindi eventuali provvedimenti dipendono dal referto arbitrale o degli ispettori federali, con la Procura che potrebbe chiedere una multa o una squalifica.