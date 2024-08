Lazio, Sarzanini: "A questa squadra mancano anima e giocatori tecnici. Spero che..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un punto sulla Lazio e sul mercato dopo due giornate dall'inizio del campionato e a cinque giorni dalla chiusura del mercato. Ha detto la sua in esclusiva alla nostra redazione, per quello che sarà un appuntamento fisso il lunedì, Enrico Sarzanini, giornalista e direttore de La Capitale.it.

"Dopo queste due giornate di campionato, di positivo riguardo alla Lazio c'è che mi sembra che questo gruppo segua l'allenatore con una certa coerenza. Mi sembra che il gruppo sia legato a questo allenatore e che lo segua abbastanza pedisseguamente. Questo è un anno zero, come se si fosse chiusa un'era per darne inizio ad un'altra. Sono andati via giocatori importanti, di grande tecnica. La scelta che è stata fatta è diversa, sono arrivati giocatori non all'altezza di quelli andati via. A questa squadra manca molta tecnica. Spero che dal mercato arrivino giocatori che alzino il tasso tecnico. Sono giocatori fisici, non molto tecnici.

Il problema della difesa c'è, si vede. Si trascina da diversi anni. Quello è un problema di approccio e dovrà essere Baroni a far capire a questa squadra che in queste partite, soprattutto in queste prime giornate di campionato dove le squadre meno blasonate danno il massimo per racimolare quanti punti possibile per sfruttare una condizione non al top delle avversarie.

Credo che questa sia una ricostruzione a lungo termine, ma il mercato ci dice che la Lazio si è ridimensionata. Magari questi giocatori, da qui a sei mesi, come era accaduto in passato per altri elementi, a lungo termine emergeranno e diventeranno protagonisti. A questa squadra manca un'anima, è ancora poco unita. Seguono l'allenatore ma hanno poche idee, fisicamente non stanno ancora bene. Sento che i dettami dell'allenatore, che sono arrivati ai giocatori, devono essere assimilati bene. Spero che dalla prossima partita col Milan la Lazio emergerà meglio.

Spero che la Lazio intervenga sul mercato. Mancano gli elementi con una tecnica di un certo livello. Servirebbe un giocatore importante che possa alzare il tasso tecnico e possa dare una mano a questi giocatori a crescere ed emergere. Sono calciatori che vengono da società le quali negli scorsi anni hanno lottato per la salvezza.

Credo che il Napoli abbia fatto un ottimo mercato. Hanno un grande allenatore e nonostante la falsa partenza è secondo me una delle candidate per lo scudetto. Conte è un allenatore vincente che raramente sbaglia. La Juve anche ha fatto un ottimo mercato. Mi ha deluso il Milan, ma è normale con il cambio di allenatore dopo diversi anni. Forse era quasi sintomatico che potesse arrivare questo calo. L'Inter ha fatto pochi movimenti ma abbastanza mirati, ma parte già coi favori del pronostico".