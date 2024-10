Lazio, Sarzanini: "Le parole di Lotito? Giustamente il presidente gongola..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'Italia formidabile, a un passo dall'aggiudicarsi una posizione tra le testa di serie per il prossimo Mondiale. Una Lazio consapevole dei propri mezzi e che sembra essere entrata in piena sintonia con il tecnico Baroni. Giocatori in forma e parole di Lotito "bollenti", su tutto questo è intervenuto a Lalaziosiamonoi.it Enrico Sarzanini, giornalista e direttore de La Capitale.it, nel nostro consueto appuntamento settimanale.

"Il girone dell'Italia era assolutamente alla portata. La squadra era chiamata a confermarsi e lo ha fatto. Ieri ha avuto un momento di difficoltà nella partita, invece ha fatto il suo e ha portato a casa una vittoria vera e scontata. Comunque il match ha confermato che questa è una Nazionale in forma, in salute, che può ancora crescere.

Le ottime prestazioni in nazionale di Guendouzi, Dia e Dele Bashiru? Generalmente quando i giocatori sono in forma nelle rispettive squadre di club poi lo confermano anche in nazionale. È una bella conferma. Vuol dire che per fortuna della Lazio e di Baroni attraversano un ottimo stato di forma. Evidentemente qui ci sono giocatori che stanno alzando l'asticella, sanno di essere arrivati a un certo livello della loro carriera, lo stanno confermando. Ben venga per la Lazio, vuol dire che il loro stato di forma non è casuale, non è momentaneo, ma spero che la Lazio possa sfruttare al meglio il momento di questi ragazzi, anche perché poi ci aspetta una partita molto complicata.

Le dichiarazioni di Lotito? Giustamente in questo momento gongola, anche perché in estate erano piovute molte critiche su questo mercato, su questo allestimento, sulla scelta magari anche dell'allenatore, e al momento invece i risultati stanno dando ragione anche alle scelte che sono state fatte. Io di questo sono contento, soprattutto perché poi chi va ad avere la meglio è la Lazio. Speriamo che questo non sia un fuoco di paglia, ma io credo proprio di no e credo che la Lazio si possa confermare su questi livelli come ha dimostrato in questa prima parte di stagione".