MOVIOLA - Lazio - Cagliari, Piccinini promosso. Ma su Caicedo...

Si conclude con il trionfo della Lazio il primo incrocio di Marco Piccinini con i biancocelesti. Direzione priva di errori grossolani da parte del fischietto della sezione di Forlì, agevolato da una gara sostanzialmente corretta. Decisamente rivedibile la scelta di non concedere la punizione dal limite ai danni di Caicedo nel finale del primo tempo. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

3' - Gol annullato al Cagliari che era andato in rete su punizione di Joao Pedro: il 10 rossoblù, infatti, esegue un calcio di punizione diretto (di prima) quando Piccinini aveva invece assegnato una punizione indiretta (di seconda o a due) a seguito dell'intervento a gamba tesa di Patric.

39' - Proteste rossoblù per l'intervento di Milinkovic che di testa devia in angolo un traversone in area biancoceleste: il replay non evidenzia alcun contatto sospetto.

45' - Concesso un minuto di extra time.

45' +1 - Giallo per Jony che protesta vistosamente nei confronti del direttore di gara.

45' +1 - Svista piuttosto evidente di Piccinini che non concede un calcio di punizione dal limite ai danni di Caicedo: Lykogiannīs frana in netto ritardo sull'ecuadoregno che resta a terra per qualche istante.

SECONDO TEMPO

49' - Ammonizione inevitabile per Lazzari che sgambetta Mattiello in ripartenza. L'esterno laziale, diffidato, salterà la prossima contro l'Hellas.

87' - Giallo anche per Klavan che stende Correa in netto ritardo.

89' - Ammonito Parolo per una scivolata fuori tempo su Nandez.

90' - Concessi 4 i minuti di recupero.