MOVIOLA - Milan - Lazio, negativo Calvarese: manca il rosso a Duarte

La Lazio sbanca San Siro e infrange il tabù che durava da 30 anni in campionato in casa del Milan. In una serata per certi versi storica per i biancocelesti Calvarese commette un errore da matita rossa: al 71’ non sanziona una trattenuta di Duarte su Correa. Duplice errore perché manca una punizione dal limite, ma soprattutto il secondo giallo per il difensore rossonero. Di seguito l’analisi di tutte le situazioni più importanti.

PRIMO TEMPO

6’ - Theo Hernandez si coordina per il tiro, ma colpisce Lazzari alla schiena: per Calvarese non è giallo, qualche dubbio rimane.

18’ - Il Milan protesta per un fallo fischiato su Milinkovic, Calvarese spiega di aver sanzionato la scorrettezza precedente di Calhanoglu.

30’ - Sul cross di Lazzari Romagnoli respinge la palla con il petto, il gioco giustamente prosegue.

37’ - Clamoroso errore del guardalinee che segnala fuorigioco sul passaggio di Immobile a Correa: l’errore dell’argentino salva una svista incredibile dell’assistente.

38’ - Strakosha salva in tempo sul calcio d’angolo di Calhanoglu, la goal line technology fuga ogni dubbio.

40’ - Sbaglia anche l’altro assistente, Luis Alberto lancia Immobile prima che la palla esca dal campo, ma il guardalinee segnala il fallo laterale per il Milan.

42’ - Il primo ammonito è Milinkovic, per fallo su Theo Hernandez.

SECONDO TEMPO

46’ - Nella stessa azione Calvarese non fischia un duello fisico tra Theo Hernandez e Lazzari, mentre dall’altra parte interviene in un qualcosa di molto simile tra Acerbi e Paquetà.

50’ - Giallo per Duarte che si aggrappa a Luis Alberto.

51’ - Manca l’ammonizione per Bennacer, fallo identico a quello di Duarte su Luis Alberto.

53’ - Giallo per Krunic che colpisce duro Milinkovic.

62’ - Ammonito Parolo, trattenuta su Theo Hernandez in ripartenza.

63’ - Theo Hernandez spinge Lazzari, atterrandolo dentro l’area di rigore. L’episodio ricorda quello in cui fu protagonista sempre Lazzari, ma in maglia Spal, contro Luca Pellegrini e in quel caso venne concesso il rigore. Calvarese non è intervenuto considerando regolare la spinta, ma i dubbi rimangono.

64’ - Ammonito Radu che atterra Calhanoglu.

70’ - Anche Leiva becca il giallo per fallo su Leao.

71’ - Calvarese non fischia la trattenuta di Duarte su Correa: sarebbe stato il secondo giallo e punizione dal limite. Grave errore.

86’ - Ammonito Bennacer per fallo su Correa.

87’ - Giallo anche per Cataldi per perdita di tempo.

93’ - Piatek protesta per un corpo a corpo con Bastos in area, in un’azione viziata da fallo di Duarte su Correa. Non c’è giustamente fallo per Calvarese.

MILAN - LAZIO, LE PAGELLE DE LALAZIOSIAMONOI.IT

MILAN - LAZIO, 100 GOL DI IMMOBILE IN BIANCOCELESTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE