PRIMAVERA - La Lazio torna a vincere: Udinese battuto per 3-1

Torna a vincere la Lazio che non agguantava i tre punti in campionato dalla ben cinque giornate. Battuto l'Udinese ultimo in classifica che però si era portato in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con il penalty trasformato da Pejicic. Nella ripresa i biancocelesti si rimboccano le maniche e la ribaltano: il gol del pareggio è firmato Munoz al 59', poi al 67' anche Sulejmani (subentrato dalla panchina) mette lo zampino sul risultato. Il tris è invece tutta opera di Gelli, anche lui entrato da pochissimi minuti, all'ultimo respiro. Nella prossima giornata la squadra di Sanderra ospiterà il Verona a Formello.

Campionato Primavera 1 | 7ª giornata

Domenica 6 ottobre 2024, ore 11:00

Stadio comunale di Codroipo (UD)

UDINESE: Malusa, Palma, Lazzaro, Barbaro (63' Demiroski), Pejicic, De Crescenzo, Bonin (63' Vinciati), Ebosse (63' Busolini), Del Pino (32' Olivo), Conti, Di Leva (81' Danciutiu). A disp.: Kristancig, Shpuza, Polvar, Cella, El Bouradi, Landolfo. All.: Igor Bubnjic

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Bordon, Petta, Zazza; Ferrari, Di Tommaso, Pinelli (54' Nazzaro), Munoz (87' Gelli), Milani; Balde, Marinaj (54' Sulejmani). A disp.: Cipriani, Nazzaro, D'Agostini, Bordoni, Calvani, Serra, Bigotti, Labranca. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Michele Maccorin (sez. Pordenone)

Assistenti: Andrea Rizzello - Marco Roncari

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Si chiude il match! Vince la Lazio 3-1.

90+3' - TRIS LAZIOOOOOOO! Anche Gelli appena entrato mette la firma sul match, con Serra che appoggia perfettamente sul compagno. Troppo facile per lui insaccarla in rete.

90' - 5 minuti di recupero concessi.

87' - Nuovo cambio per Sanderra: entra Gelli, fuori Munoz.

81' - Cambia ancora Bubnjic: esce Di Leva, al suo posto Danciutiu.

78' - Anche la Lazio sfiora il gol: Serra fallisce il colpo di testa colpendo la parte alta della traversa.

73' - Grandissima occasione per l'Udinese con Vinciati che sbaglia il colpo di testa mandando alto di pochissimo il pallone.

67' - RADDOPPIO LAZIOOOOOO! Gran cross di Milani e stavolta è Sulejmani a schiacciare di testa trovando i tempi giusti. I biancocelesti la ribaltano.

64' - Cartellino rosso per Sanderra.

63′ - Tiro cross insidioso di Milani, ma c'è un contatto tra un difensore bianconero e Serra che finisce a terra in area. Forti proteste dalla panchina biancoceleste.

63' - Triplo cambio per l'Udinese: fuori Ebosse, dentro Busolini. Fuori anche Barbaro, dentro Demiroski. Infine fuori Bonin, al suo posto Vinciati.

59' - GOOOOOLLLL LAZIOOOOOOO! Colpo di testa di Munoz che a pochi passi da Malusa la infila in porta. Secondo centro stagionale per l'ex Barcellona.

54' - Cambio per Sanderra: fuori Marinaj, dentro Sulejmani. Esce anche Pinelli e al suo posto entra Nazzaro.

50' - Inizio di ripresa poco entusiasmante. La Lazio fa possesso palla ma i ritmi non si alzano.

46' - Si riparte. Un cambio per la Lazio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fischia l'arbitro. Termina 1-0 il primo tempo.

45+1' - Alla battuta del penalty va Pejicic che col destro porta avanti i friulani.

45' - Calcio di rigore per l'Udinese e due minuti di recupero assegnati dall'arbitro.

36′ - Provvidenziale Renzetti che si fa trovare pronto sull'insidiosissimo colpo di testa di Pejicic. L'Udinese flirta col vantaggio.

33' - Angolo per la Lazio: pallone a centro area, liscio generale, prova a ripartire l'Udinese ma l'arbitro fischia un fallo subìto da Ferrari.

30' - Ottimo intervento di Del Pino che rimane a terra in area spazzando il pallone tra i piedi di Marinaj. Staff medico in campo. Cambio forzato per Bubnjic: fuori appunto Del Pino, al suo posto Olivo.

27' - Risultato ancora bloccato sullo 0-0. Gara fin qui poco movimentata.

22' - Altro tiro da fuori di Pejicic, troppo alto sopra la traversa.

20' - Nuovo corner per la Lazio, va Balde dalla bandierina alla ricerca di Bordon sul secondo palo, pallone raccolto però dagli avversari che tentano il contropiede.

18' - Colpo di testa interessante di Bordon che però non trova lo specchio della porta.

17' - Calcio di punizione per i padroni di casa, sul punto di battuta va sempre Pejicic. Pallone respinto, poi conclusione dalla distanza Di De Crescenzo decisamente alta.

15' - Altro corner per l'Udinese: va Pejicic dalla bandierina, destro sul primo palo, Bordon allontana.

14' - Primo calcio d'angolo anche per l'Udinese: pallone respinto.

11' - A terra Munoz per un colpo al volto. Il laziale si rialza subito, solo una piccola botta sul labbro.

8' - Pejicic aveva tentato di trovare la rete con lo scavetto: il classe 2007 viene però pizzicato fuori gioco. Il pallone era comunque terminato alto.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre e primo calcio d'angolo per la Lazio: il colpo di testa di Marinaj si spegne sul fondo.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Prima del fischio d'inizio si osserverà un minuto di silenzio per la scoparsa di Franco Chimenti.

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Udinese - Lazio gara valida per la 7a giornata del campionato di Primavera 1. Due vittorie, una sconfitta e tre pareggi, questo è in bottino portato a casa finora dai biancocelesti che occupano momentaneamente il decimo posto al pari del Lecce. Un avvio di stagione molto positivo, poi dalla gara contro l'Atalanta (3a giornata) la squadra di Sanderra non ha più trovato la vittoria: ci proverà oggi contro l'Udinese, ultima in classifica a 3 punti.