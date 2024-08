PRIMAVERA - Lazio, questa squadra non molla mai: stesa l'Inter per 3-2

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Altalena di emozioni oggi al Mirko Fersini di Formello, dove la Lazio batte l'Inter per 3-2 con continui ribaltamenti di fronte. Vanno in vantaggio i biancocelesti con il gol di Balde al 15', raggiunti da Motta al 39'. Nella ripresa vanni avanti i nerazzurri con Berenbruch al 48', poi Sanderra cambia le carte in attacco, scelta che si rivelerà preziosissima. Sono infatti Serra e D'Agostini a riportare la Lazio sul pari e poi a sorpassare gli avversari. Nella prossima giornata i biancocelesti voleranno a Bergamo contro l'Atalanta.

Campionato Primavera 1 | 2ª giornata

Domenica 25 agosto 2024, ore 11

Campo Mirko Fersini (Formello) - RM

LAZIO-INTER

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani (59' Ferrari); Munoz, Nazzaro (66' Gelli), Di Tommaso (87' Marinaj); Cuzzarella (59' Serra), Sulejmani (66' D'agostini), Balde. A disp.: Bosi, Cipriani, Bordoni, Ercoli, Bigotti, Pinelli. All.: Sanderra

INTER (4-3-3) : Calligaris, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Lavelli (82' Mosconi), Quieto (62' Romano), Bovo (87' Zanchetta), Motta, Topalovic, De Pieri (82' Spinacce). A disp.: Zamarian, Maye Kouadio, Zarate, Venturini, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti. All.: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Francesco Burlando (sez. Genova) Assistenti: Lisi-Romano

Ammoniti: Munoz, Petta (L)

Espulsi: ///​​

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio! La Lazio la porta a casa.

90' - Cinque minuti di recupero.

87' - Nell'Inter Zanchetta al posto di Bovo.

87' - Fuori Di Tommaso, al suo posto Marinaj.

85' - TRIIIIISSSSS LAZIOOOOOO! D'agostini porta avanti la Lazio trovando una seconda palla in area di rigore. L'Inter stava rischiando l'autogol, D'Agostini ne approfitta e la insacca in rete spalle alla porta.

82' - Cambia ancora Zanchetta: dentro Spinacce e Mosconi al posto di De Pieri e Lavelli.

79' - GOOOOLLL LAZIOOOO! Serra entra e fa tutto quello che deve fare! Traversone su cui va a vuoto Callogaris, D'Agostini non ci arriva, Serra invece la butta dentro con un tap in vincente.

75' - Tiro di Lavelli, Renzetti in due tempi fa sua la sfera.

70' - Altro cooling break per le due squadre.

66' - Nuovo doppio cambio per la Lazio: fuori Sulejmani, dentro D'Agostini. Gelli prende invece il posto di Nazzaro.

65' - Occasione ghiottissima per De Pieri che si divora un gol.

62' - Cambia anche Zanchetta: fuori Quieto e dentro Romano.

60' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Milani, dentro Ferrari. Dentro Serra al posto di Cuzzarella.

56' - A terra Topalovic. Panchine un po' nervose. Burlando cerca di far mantenere la calma.

50' - Berenbruch dalla bandierina: cross, colpo di testa di Lavelli. Renzetti fa sua la sfera.

48' - Raddoppio dell'Inter. Inserimento di Berenbruch sul cross di Motta. Sorpasso dei nerazzurri.

46' - Si riparte! Nessuna sostituzione operata dai due allenatori.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Fine primo tempo.

45' - 3 minuti di recupero.

39' - Gol Inter. Motta lasciato solo si inserisce e col destro la infila in porta.

38' - Conclusione dalla distanza di Balde. Di poco fuori dal palo sinistro.

32' - Giallo per Barraco in panchina.

30' - Calcio d'angolo per l'Inter: Berenbruch dalla bandierina, allontana la Lazio che riparte in contropiede. Difesa nerazzurra attenta a fermare l'azione degli avversari.

25' - Giallo per Munoz e cooling break.

23' - Ritmi non altissimi. L'Inter cerca il pareggio dopo il vantaggio tutto sommato inaspettato della Lazio.

15' - GOOOLLLLLLLLL LAZIOOOOOO! La stappa Balde che si smarca e trova l'angolino. Tiro non perfetto ma letale.

10' - Ancora fase di studio per le due squadre. Finora poche le occasioni, solo per la squadra di Zanchetta.

7' - Nerazzurri che sembrano aver iniziato il match con un piglio più propositivo e aggressivo.

4' - Occasione Inter! Renzetti salva la Lazio con ottimi riflessi sul tiro di Berenbruch.

1' - Fischio d'inizio! Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Inter, gara valida per la 2a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti tornano a casa e lo fanno in occasione di un match infuocato. Alle 11.00 infatti è in programma il fischio d'inizio di Lazio-Inter, gara che in più occasioni ha regalato grandi emozioni nella stagione passata.

Pubblicato il 25/08