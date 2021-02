RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Serviva una reazione, ora torniamo a vincere"

Dura sconfitta per la Lazio, che cade con il risultato di 2 a 0 in casa del Bologna. Al rigore sbagliato di Immobile, sono seguiti i gol di Mbaye e di Sansone. tra poco Inzaghi parlerà del match in conferenza stampa, segui le sue parole su lalaziosiamonoi.it.

Ha visto una squadra scarica e stanca?

Scarica e stanca no, perché abbiamo approcciato bene la partita. Abbiamo subito troppo gli episodi negativi e lì dovevamo fare meglio perché una squadra ambiziosa e forte come la nostra doveva avere un’altra reazione.

Non pensa che serviva un po’ di freschezza e turnover dopo la gara con il Bayern Monaco?

Siamo qui a parlare dopo una sconfitta ed è facile, la squadra ha fatto la gara fino al rigore e al gol preso nel migliore dei modi. Paradossalmente la volta che soffriamo meno il Bologna stiamo parlando di una sconfitta per 2 a 0, che probabilmente per quello che si è visto in campo non ci stava. Ora dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle le due sconfitte e tornare a vincere al più presto.

Pubblicato il 27/02