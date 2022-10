RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, la conferenza stampa di Marusic: "Faremo di tutto per vincere, basta approcci sbagliati"

La Lazio è arrivata in Austria in vista della gara contro lo Sturm Graz in programma giovedì 6 ottobre alle 18.45 allo Stadion Graz Liebenau. La squadra di Maurizio Sarri vuole riscattare la sconfitta in terra danese e rimettere sui giusti binari il girone. Insieme al tecnico Maurizio Sarri anche Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa.

"Dopo la sconfitta contro il Midtjylland faremo di tutto per vincere la gara di domani. Dobbiamo migliorare l'approccio, ma spero non accada più quanto successo in Danimarca".

RUOLO - "Adesso mi sento più a mio agio perché è un anno che gioco da terzino sinistro. Per me è lo stesso, destra o sinistra, adesso è uguale".

DUALISMO CON LAZZARI - "Lazzari è un grande giocatore, gioca bene. Io devo giocare come ho fatto fino a ora. Vediamo domani che succede".

RISCATTO - "Si parla tanto di questo terzino sinistro che non è arrivato. Io faccio il mio lavoro, quando entro in campo do sempre il massimo. Mi sento bene fisicamente e farò tutto per aiutare i miei compagni. Vedremo alla fine...".

STURM GRAZ - "Abbiamo visto un paio di partite dello Sturm negli ultimi giorni, sappiamo come giocano. Abbiamo preparato bene questa gara".

OBIETTIVO - "Mi mancano 15 gare per raggiungere quota 200 gare con la maglia della Lazio. Quando sono arrivato non avrei mai pensato di raggiungere questo traguardo. Sono molto contento e spero di giocare tantissime altre gare con questa maglia".

SARRI - "Siamo migliorati tanto soprattutto in fase difensiva. Quest'anno abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare così come ci chiede il mister".

Pubblicato il 5/10