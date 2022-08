RIVIVI LA DIRETTA - Maximiano: "Ho scelto subito la Lazio. Concorrenza? Nessuno ha il posto garantito..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Terzo giorno di presentazioni per la Lazio. Dopo Casale, Cancellieri, Romagnoli e Vecino, oggi tocca agli altri tre acquisti dei biancocelesti in questa sessione di mercato, Luis Maximiano, Mario Gila e Marcos Antonio. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

È il momento di Maximiano, parla Tare.

"La vicenda del portiere è stata una vicenda che è durata a lungo. Luis era uno dei nostri due obiettivi per portarlo alla Lazio. È un portiere che rispecchia molto la filosofia della nostra squadra, bravo con i piedi. Sarà una delle sorprese del campionato. È un portiere di valore nella Liga, uno dei top 4 del campionato. Per noi è un grande onore, gli auguriamo il meglio. Speriamo che la sua esperienza sia entusiasmante."

Primo portiere portoghese, senti la responsabilità per questo?

"Per me è un onore essere qui. Sono molto entusiasta, spero che sia un'esperienza fantastica. Spero di seguire le orme degli altri portoghesi che hanno indossato la maglia della Lazio".

Differenze tra un campionato o l'altro? Quando hai saputo dell'interesse della Lazio?

"Non seguo molto le notizie, ma quando il mio agente mi ha chiamato ho subito detto di sì. Qui in Italia c'è molto da imparare, soprattutto dal punto di vista tecnico".

Quali sono le richieste di Grigioni?

"Ho notato una differenza nella tecnica di parare. Io sto imparando, so che ci vuole tempo. Ma per come stiamo lavorando sono sicuro che non ci metterò molto".

Sei stato il portiere con più parate, qual è stata la migliore? Il derby con Rui Patricio?

"Per me le parate sono tutte importanti, indipendentemente dall'avversario. Non voglio pensare al derby, ragiono giorno per giorno".

Sulla concorrenza con l'altro portiere...

"Penso che non ci siano dei posti garantiti, se non lavori bene chi ti è vicino ti supera. Su mio figlio? Mi piacerebbe facesse anche lui il portiere, ma deciderà lui la sua strada".

Modelli di altri portieri del passato o contro cui hai giocato in Liga...

"La tradizione italiana è grandissima. Io sono cresciuto guardando Buffon. Non mi ispiro a un solo portiere, vorrei imparare da tutti i migliori portieri europei, prendendo il meglio da ognuno".

Sul gioco con i piedi...

"Mi chiede di giocare molto con i piedi Sarri, è una delle principali differenze rispetto al lavoro che facevamo al Granada."

Pubblicato il 04/08 alle ore 17.00