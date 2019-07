RIVIVI LA DIRETTA - Supercoppa Italiana, decisione rinviata: la situazione 

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - Sembrava fosse oggi il giorno della decisione sulla data e la sede della Supercoppa Italiana e invece discorso rinviato. Nell'Assemblea di Lega Serie A, nonostante all'ordine del giorno ci fosse la discussione su "calendario competizioni 2019-2020", non è stato toccato l'argomento. Convocata per lunedì 8 luglio un'altra Assemblea con lo stesso punto all'ordine del giorno. Decisione rinviata, almeno fino a lunedì prossimo.

È attesa per il pomeriggio la decisione su data e sede della Supercoppa Italiana 2020. A Milano l’argomento è all’ordine del giorno nell’assemblea della Lega Serie A in corso in questo momento a via Rosellini, dove è presente anche Claudio Lotito. Si va verso l’assegnazione all’Arabia Saudita che avrebbe già esercitato l’opzione contrattuale per disputare in Medio Oriente un’altra edizione del trofeo. In alternativa tra le ipotesi era spuntata nei giorni scorsi quella legata a Miami. Due le date in ballo: il 23 dicembre o il 4 gennaio, che ovviamente comporteranno delle variazioni ai calendari di Lazio e Juventus. Luogo dovrebbe essere ancora Gedda, sede della sfida tra i bianconeri e il Milan già lo scorso gennaio. Una scelta che provocò aspre polemiche per le discriminazioni nei confronti delle donne in atto nel paese saudita.

Pubblicato l'1/07 alle 20:50