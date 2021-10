Atalanta - Lazio, la carica dei tifosi giunti a Bergamo: il numero dei biglietti venduti

In più di cinquecento a Bergamo per spingere la Lazio a superare il mal di trasferta, vincere contro l'Atalanta e superare così un vero esame di maturità in quest'inizio di campionato. Come già accaduto in occasione delle gare contro Bologna e Verona, i tifosi biancocelesti raggiungeranno in massa la città lombarda per il match in programma oggi pomeriggio alle 15. Per la precisione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono 547 i biglietti venduti. Circa 600 i chilometri pronti ad esser "macinati": invertire il trend al Gewiss Stadium sarebbe un premio meritato per chi ha deciso, ancora una volta, di seguire la squadra.

A DUE FACCE - Fino a questo momento quella biancoceleste è stata una formazione "a due facce", convincente solo all'Olimpico, fuori ha balbettato. Il tour de force proseguirà con il Marsiglia in Europa League e poi la Salernitana. Il club, proprio dopo i 90' contro i granata, permetterà alla tifoseria di abbonarsi per le restanti 13 partite di Serie A. I confronti compresi saranno quelli contro Juventus, Udinese, Genoa, Empoli, Atalanta, Bologna, Napoli, Venezia, Sassuolo, Torino, Milan, Sampdoria e Verona (il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto all'andata).

