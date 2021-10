Atalanta - Lazio, per i bookie Dea vincente e valanga di gol: le quote del match

L'Atalanta, reduce dal tris rifilato alla Sampdoria nell'ultimo match di campionato, è favorita sulla Lazio nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. A "pesare" sui biancocelesti un rendimento "horror" quando è lontana dall'Olimpico. Ripercorrendo il cammino fin qui, la squadra ha vinto solamente una volta in trasferta, nell'esordio stagionale contro il Napoli. Per il resto, il pareggio in extremis contro il Torino e tre brutte sconfitte contro Milan, Bologna e Verona. La sfida tra Sarri e Gasperini sembra esser poi sinonimo di gol: gli ultimi precedenti sono indicativi di quanto il match sia garanzia di spettacolo. I bookmaker, considerando poi i tanti gol subiti e siglati dalle due formazioni, sono più convinti che mai nel puntare sull'Over.

IL PRONOSTICO - Nerazzurri favoriti, ma c'è un dato che non rende particolarmente ampia la forbice tra il successo della Lazio e quello dell'Atalanta. Considerando solamente gli scontri tra le prime otto in classifica, i capitolini occuperebbero il primo posto con una media di 2.25 punti. In altre parole, sembra che Immobile e compagni giochino con maggior agonismo e determinazione contro le big, senza però riuscire a replicare l'ardore con le medio-piccole. Per riassumere, 1 + Over 2.5 il pronostico consigliato dagli esperti: la combo vale 2.65 per Sisal, 2.15 per Snai e 2.20 per Goldbet. Particolarmente invitanti le quote, relative al risultato esatto, del 3 a 2: si va dal 18 di Unibet al 21 di WilliamHill. Lo score, tuttavia, sembra esser nelle corde delle due squadre in gara che, in altre due occasioni, hanno replicato il medesimo risultato. 1-1 e 2-1 le ipotesi più probabili per i bookie.

UN'OCCHIATA AI PRECEDENTI - Atalanta e Lazio si sono sfidate in 123 occasioni, considerando le 106 in A, 11 in Coppa Italia e 6 in Serie A. Con 39 vittorie contro 37 (che diventano 36 a 30 se si parla solamente di gare di campionato, il bilancio totale pende a favore dei nerazzurri. Il trend non si modifica se si fa riferimento alle ultime dieci partite. Solamente due disfatte e tre pareggi, per il resto la Dea ha sempre trionfato contro i capitolini. Tuttavia, nell'ultimo confronto è stata l'allora squadra di Inzaghi a portarsi a casa i tre punti: Marusic, Correa e Muriqi decisero la sfida.

