AURONZO GIORNO 1 - Lazio, inizia il ritiro: lavoro personalizzato per la difesa

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - In palestra, insieme a Cataldi, anche il giovane classe 2003 Coulibaly.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Lavoro personalizzato per i difensori. A guidare la seduta è proprio Maurizio Sarri che insiste sulla linea e sul lavoro di reparto. In campo Lazzari, Kamenovic, Radu, Ruggieri, Marinacci, Adeagbo e Floriani Mussolini. Lanci lunghi e difesa che scappa all'indietro, il Comandante si fa sentire.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - L'elenco dei presenti sul terreno di gioco: Lazzari, Pedro, Basic, Cancellieri, Romero, Radu, Luis Alberto, Ruggieri, Immobile, Zaccagni, Moro, Adeagbo, Kamenovic, Bertini, Felipe Anderson, Floriani Mussolini, Marinacci, Akpa-Akpro. I portieri: Adamonis, Alia, Furlanetto.

AGGIORNAMENTO ORE 10:41 - Assente sul campo Danilo Cataldi che, per questo primo giorno di allenamento, sta svolgendo lavoro differenziato in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30- Immobile e Luis Alberto tra gli applausi. Inizia la fase di riscaldamento nel campetto adiacente allo Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:26 - Ecco Sarri! Tuta e cappellino per il mister pronto a guidare il primo allenamento della stagione.

AGGIORNAMENTO ORE 10:24 - Uno dopo l'altro entrano in campo tutti i giocatori della rosa di Sarri. Furlanetto, Adamonis e Alia raggiungono il preparatore dei portieri nei pressi della porta sotto le tribune.

AGGIORNAMENTO ORE 10:21 - Arrivano anche Lazzari, Basic e Luka Romero che salutano i tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Fanno il loro ingresso sul prato verde dello Zandegiacomo i primi calciatori tra gli applausi dei tifosi presenti. Cancellieri, Pedro e Raul Moro i primi ad entrare e a scambiarsi il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - Entrano in campo i primi membri dello staff di Sarri per sistemare i palloni sul terreno di gioco. Nel campetto adiacente al campo, sistemati coni e ostacoli per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 9:35 - Arrivano allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore i primi van che accompagnano i calciatori biancocelesti. Gli uomini di Sarri sono al campo e tra qualche minuto andrà in scena la prima sgambata della stagione 2022/23.

Inizia ufficialmente il ritiro della Lazio. È il quindicesimo ad Auronzo di Cadore, il secondo targato Sarri. Il primo allenamento della stagione scatterà alle ore 9:30, con la squadra che effettuerà un risveglio muscolare in palestra e poi si inizieranno a vedere i calciatori via via sul terreno dello stadio Zandegiacomo.