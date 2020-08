AURONZO GIORNO 1 - Lazio, portieri con Grigioni. Gli altri in palestra...

DIRETTA ALLENAMENTO SS LAZIO - SEGUI IL LIVE - PREMI F5 PER AGGIORNARE

10.24 - L'impianto conta attualmente un centinaio di tifosi. La squadra sta lavorando in palestra ed è attesa sul campo

9.55 - I portieri sono i primi ad entrare in campo. Strakosha, Adamonis, Guerrieri e Alia agli ordini di Grigioni iniziano il loro riscaldamento con prese alte e basse ravvicinate sotto la curva che dà sul Lago di Auronzo.

AURONZO DI CADORE - Tutto pronto allo Stadio Zandegiacomo per la prima seduta di allenamento 2020-2021. Una mattinata contraddistinta finalmente dal Sole, nonostante l'umidità avvolga la comunità auronziana. Entusiasmo da parte del pubblico, già in fila all'esterno per ritirare i biglietti prenotati o attendere gli eventuali invenduti. Circa 50 i supporter già all'interno dell'impianto, sistemati secondo le norme di distanziamento sociale. Mister Inzaghi e il suo staff hanno già effettuato un primo sopralluogo sul campo, sistemati coni, cinesini e pali sul prato verde.