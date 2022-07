AURONZO GIORNO 11 - Lazio, Luka Romero costretto ad abbandonare il campo

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi per Luka Romero. L'argentino, subentrato a Raul Moro nell'amichevole a campo ridotto che sta scandendo la seduta pomeridiana d'allenamento ad Auronzo di Cadore, ha dovuto abbandonare il campo prima del termine. Il baby attaccante, che ha siglato il primo gol per la compagine dei fratinati, ha però subito un forte colpo al costato. Qualche minuto a terra, l'ingresso dello staff sanitario per le prime cure. Poi l'uscita dal terreno di gioco accompagnato dal dottore. A breve si comprenderà l'entità del problema ed, eventualmente, i tempi di recupero.

