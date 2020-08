AURONZO GIORNO 2 - Lazio, propriocettiva e poi Lago: i biancocelesti corrono - FT&VD

DIRETTA LIVE - PREMERE F5 PER AGGIORNARE

11.00 - La Lazio fa ritorno verso lo stadio Zandegiacomo. Alcuni calciatori scendono però la collina per l'immersione. C'è chi preferisce ugualmente sfruttare il l'acqua fredda ma nelle vasche di ghiaccio poste a bordocampo

10.53 - Il lavoro al Lago consta di una rosa divisa in tre gruppi per delle ripetute lungo la sponda andata e ritorno. Gruppi che vengono guidati da Inzaghi, Farris e Ripert in bicicletta

10.22 - Mentre i portieri restano con Grigioni sul campo, il resto della rosa si è recato al Lago di Santa Caterina per un lavoro atletico. Staff tecnico, Inzaghi compreso, in bici. Sul terreno di gioco anche Jordan Lukaku che non si è unito ai compagni. Il belga ha iniziato un lavoro atletico differenziato correndo intorno al campo.

10.15 - Terza fase del riscaldamento propriocettivo: in equilibrio sui teli elastici ci si scambia il pallone al volo

10.10 - Prosegue la fase di riscaldamento della Lazio. Salti fra gli ostacoli, cambi di direzione fra i cinesini. Sono pronte le biciclette per la corsa al Lago. I portieri intanto hanno iniziato ad intensificare il loro lavoro fra le sagome gonfiabili

10.03 - Il primo lavoro del giorno è di natura propriocettiva. Si lavora sulla prevenzione degli infortuni e sul rinforzo e l'elasticità delle articolazioni inferiori restando in equilibrio sui cuscini colorati appositi

10.00 - Simone Inzaghi e il suo staff stanno spiegando, sul campo adiacente al principale, il lavoro della mattinata. Grigioni ha intanto iniziato il lavoro con i portieri. Strakosha, Guerrieri, Adamonis e Alia sono tutti presenti. Iniziale fase di riscaldamento con prese basse.

9.54 - Acerbi conclude il test alla grande, completandolo fra le ovazioni dei compagni e i complimenti di Ripert. Escalante si è fermato prima.

9.36 - Inzaghi è a colloquio con Farris. Intanto primi tifosi già all'interno. All'esterno piccola fila per comprare i biglietti invenduti ed assistere all'allenamento

9.32 - Acerbi ed Escalante hanno iniziato un lavoro specifico con Fonte e Ripert: test di Gacon che gli altri calciatori hanno svolto a Formello prima della partenza per il ritiro. Corsa blanda cronometrata, al momento, sui 200 metri.

AURONZO DI CADORE - Secondo giorno di lavoro per la Lazio all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. I biancocelesti hanno iniziato a raggiungere lo Zandegiacomo intorno alle 9.00. In campo già Acerbi ed Escalante. Lucas Leiva è invece giunto in compagnia di Luis Alberto. Sul campo sistemati KeeperDummy e deviatori di traiettoria per i portieri, cinesini e ostacoli per il resto della rosa.