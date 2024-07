AURONZO GIORNO 7 - Lazio, doppia seduta: tanto gioco in vista dell'amichevole

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:07: La squadra recupera e rientra negli spogliatoi tra gli applausi dei tifosi. Si chiude l'allenamento con una serie di rigori: sul dischetto vanno Saná Fernandes, Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru, Basic, Guendouzi e Isaksen. Provedel batte le punizioni insieme a Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 18:47: La squadra ora si divide nelle due metà campo per due lavori differenti. Da una parte si gioca 11 contro 0 (Marusic e Pellegrini i due terzini a spingere, Akpa Akpro e Vecino i mediani, Cancellieri, Dele-Bashiru e Pedro dietro Noslin) per arrivare in porta. Dall'altra è una partitella tra rossi e celesti.

Celesti: Lazzari, Casale, Patric, Tavares; Rovella, Cataldi; Isaksen, Guendouzi, Tchaoun; Castellanos.

Rossi: Milani, Basic, Romagnoli, Ruggeri; Sana e Andre Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 18:43: Baroni ferma il gioco e chiama il recupero. Poi fa un breve discorso alla squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 18:22: Squadra divisa in due. Si gioca sulle fasce di una metà campo. È sei celesti contro cinque rossi.

Rossi 1: Romagnoli, Pellegrini, Basic, Cancellieri, Akpa Akpro;

Celesti 1: Lazzari, Casale, Cataldi, Noslin, Dele-Basiru, Isaksen, Noslin;

Rossi 2: Pedro, Ruggeri, Vecino, Milani, Marusic;

Celesti 2: Patric, Tavares, Rovella, Guendouzi, Castellanos, Tchaouna.

Fuori André Anderson e Saná Fernandes.

AGGIORNAMENTO ORE 18:18: Torello terminato.

AGGIORNAMENTO ORE 18:07: Inizia l'allenamento con il classico torello.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05: Solito discorso a metà campo. Baroni parla con la squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00: I giocatori entrano sul prato dello Zandegiacomo pronti per l'allenamento. Tutti presenti, manca solo il solito Gila infortunato.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45: La squadra ancora non si vede in campo. Ci sono solo i portieri che effettuano il loro riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30: Entrano in campo i portieri tra gli applausi dei tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15: Gli spalti si riempiono: manca sempre meno all'inizio della seconda seduta della giornata della Lazio.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 12:25: Termina l'allenamento con i soliti giri di corsa intorno al campo. L'appuntamento sarà poi nel pomeriggio alle 17:30.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40: Le due squadre bevono, recuperano e cambiano campo. Romagnoli si inverte con Ruggeri. È uscito Tavares per Pellegrini e Milani per Guendouzi. Rientra Pedro per Saná Fernandes. André Anderson invece inizia un lavoro atletico. Ottimo gol in diagonale di Isaksen, dall'altra parte risponde Noslin con una botta dal limite. Applausi per il nuovo acquisto.

AGGIORNAMENTO ORE 11:37: Altre due sostituzioni. Dentro Dele-Bashiru e Saná Fernandes, fuori Noslin e Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30: Cambio per i rossi: esce Cataldi ed entra Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 11:22: Tutto pronto per la partitella a campo ridotto. Rimangono fuori Fares, Saná Fernandes, Dele-Bashiru, Basic.

Rossi: Lazzari, Patric, Ruggeri, Pellegrini; Cataldi, ; Cancellieri, Akpa Akpro, Pedro; Noslin.

Celesti (4-3-3): Marusic, Casale, Romagnoli, Tavares; Rovella, Vecino, Guendouzi; Isaksen, Tchaouna; Castellanos.

AGGIORNAMENTO ORE 11:18: Il tecnico ferma il gioco. La squadra recupera e si prepara alla prossima fase d'allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 11:07: Fischia Baroni. Si invertono le due metà campo.

Verdi: Vecino, Cancellieri, Basic, Guendouzi, Pedro, Tchaouna;

Celesti: Patric, Milani, Fares, Saná Fernandes, Akpa Akpro, Tavares, Lazzari;

Rossi: André Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 10:57: Squadra divisa in due. Da una parte partitella tra verdi e celesti con jolly rosso (con porticine e porta grande). Dall'altra parte si gioca uno-due e tiri in porta.

Verdi: Ruggeri, Romagnoli, Marusic, Noslin, Rovella, Cataldi;

Celesti: Isaksen, Casale, Patric, Castellanos, Pellegrini, Dele-Bashiru;

Rossi: André Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 10:53: Scendono i giocatori che entrano in campo per la seduta mattutina. Tutti presenti tranne l'infortunato Gila.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45: La squadra si trova in palestra. A breve l'inizio dell'allenamento

AGGIORNAMENTO ORE 10:32: Entrano i portieri tra gli applausi dei tifosi. Ha inizio il loro riscaldamento sul campo adiacente.

AGGIORNAMENTO ORE 10:23: I quattro portieri della Lazio sono pronti a fare il loro ingresso in campo.

Nuovo giorno, nuova doppia seduta. La Lazio, come di consueto, scenderà in campo per l'allenamento di oggi alle 10:30 e alle 17:30. Il campo è già pronto. Inizierà oggi la preparazione verso la seconda amichevole di domani contro il Trapani.