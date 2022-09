Bilancio Lazio, 35 milioni spesi per gli acquisti. E dalle cessioni...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha comunicato i dati del bilancio societario al 30 giugno scorso. Chiusura in rosso per il quarto anno consecutivo, ma con una perdita più contenuta rispetto agli anni precedenti (17,42 milioni, a fronte dei 24,21 dell'esercizio precedente). Molto interessante, in particolare, la parte relativa ad acquisti e cessioni effettuati in estate. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono stati acquistati 8 giocatori per un esborso complessivo di 35,74 milioni, esclusi i bonus: 7 milioni (più 1,5 di bonus) per Cancellieri. Tuttavia, si tratta di un prestito, quindi il suo acquisto verrà conteggiato l'anno prossimo. E poi 7 (più 3) per Casale, 7,5 (più due) per Marcos Antonio, 6 per Gila, 10,7 per Maximiano, 2 (più 0,3) per Provedel. Infine, Romagnoli e Vecino, che però sono giunti a parametro zero. Dalle cessioni (bonus esclusi) sono arrivati 14,12 milioni (7,7 per Muriqi, 4,5 per Vavro, circa 2 per Kiyine).

TORNA ALLA HOMEPAGE