Braga - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Pedro il migliore, male Noslin

La Lazio chiude la prima fase di Europa League con una sconfitta, rimediata in trasferta col Braga, ma non sposta niente ai fini della qualificazione. I biancocelesti si sono confermati in vetta alla classifica e ora attendono solo il momento di conoscere l'avversario agli ottavi di finale. L'emergenza ha condizionato Baroni nelle scelte, non tutti hanno reso al massimo. Pedro il migliore in campo, Tchaouna, Pellegrini e Noslin tra i peggiori. Di seguito le pagelle di alcuni dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6,5; Marusic 6, Gigot 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (88' Zazza s.v); Gila 5 (71' Dia 6), Dele-Bashiru 5; Tchaouna 4,5 (66' Isaksen 6,5), Pedro 7, Noslin 4,5; Castellanos 5(88' Balde s.v). All.: Baroni 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 6,5; Marusic 6, Gigot 5,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (88' Zazza s.v); Gila 5 (71' Dia 6,5), Dele-Bashiru 5,5; Tchaouna 5,5 (66' Isaksen 6), Pedro 6,5, Noslin 6; Castellanos 5,5(88' Balde s.v). All.: Baroni 6

MESSAGGERO - Mandas 6,5; Marusic 6, Gigot 6, Romagnoli 6, Pellegrini 4,5 (88' Zazza s.v); Gila 5 (71' Dia 5), Dele-Bashiru 5; Tchaouna 5 (66' Isaksen 6), Pedro 7, Noslin 4; Castellanos 5(88' Balde s.v). All.: Baroni 6

CORRIERE DELLA SERA - Mandas 6,5; Marusic 6 Gigot 5,5, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (88' Zazza s.v); Gila 4,5 (71' Dia 5), Dele-Bashiru 4,5; Tchaouna 4,5 (66' Isaksen 6), Pedro 7, Noslin 5; Castellanos 4,5(88' Balde s.v). All.: Baroni 6

