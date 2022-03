Cagliari - Lazio, i numeri di una partita dominata: possesso, tiri e duelli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La vittoria della Lazio a Cagliari è un segnale positivo e non solo per la classifica. Forse in molti avrebbero scommesso su un passo falso soprattutto dopo la delusione del ko contro il Napoli, con la squadra che poteva accusare una flessione mentale. Invece il duro colpo del gol allo scadere di Fabian Ruiz è stato assorbito e cancellato contro i sardi, comandando la partita, dominandola quasi sempre e vincendola non soltanto nel risultato, che è netto e non lascia spazio a interpretazioni, ma anche nel gioco. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, guardando ai numeri, i biancocelesti hanno tenuto il possesso per il 55,5% del tempo, ndovinando l'80,8% dei passaggi riusciti (passaggi in totale 557, il Cagliari 433), senza rinunciare alla lotta in mezzo al campo: 52,7% di duelli vinti, 48 contro 43. Per quanto riguarda i tiri, ne ha fatti di più il Cagliari (16-13), ma la Lazio ha calciato di più nello specchio (5 a 3) e da dentro l'area (9 a 8).

Cagliari - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto e Felipe Anderson i migliori della classe

Lazio, oggi la lastra di controllo per Immobile: ecco cosa si teme

Torna alla home page